    Azərbaycanın iki sərbəst güləşçisi dünya çempionatının finalına yüksəlib

    Fərdi
    • 25 oktyabr, 2025
    • 21:18
    Azərbaycanın iki sərbəst güləşçisi dünya çempionatının finalına yüksəlib

    Azərbaycanın iki sərbəst güləşçisi Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən U-23 dünya çempionatının finalına yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu gün sərbəst güləş üzrə 57, 70, 79 və 125 kq-da mübarizəyə start verilib.

    Muhəmmədəli Əlizadə (57 kq) debütdə özbəkistanlı Nodirbek Cumanazarovla bacarmayıb – 0:10.

    Kənan Heybətov (70 kq) kanadalı Koul Koqhilə (10:0), belçikalı Muhammad Abdurahmanova (10:0), ermənistanlı Davit Marqaryana (tuş) və amerikalı Piter Dükə (14:4) tam üstünlüklə qalib gələrək finala yüksəlib. Kənan finalda iranlı Sina Xəliliylə güləşəcək.

    Fərid Cabbarov (79 kq) isveçrəli Umar Mavlayevi (3:1) mübarizədən kənarlaşdırsa da, 1/8 finalda qazaxıstanlı Yerxan Abilə 0:5 hesabıyla məğlub olub.

    Xetaq Karsanov (125 kq) belaruslu Pavel Cyatlava (12:2) və misirli Abdelrahman Şeyatana (11:0) tam üstünlüklə qalib gəldikdən sonra türkiyəli Hakan Büyükçınqıldan güclü olub – 7:5. Təmsilçimiz yarımfinalda amerikalı Daniel Herreraya da heç bir şans tanımayıb – 12:2. Xetaq finalda iranlı Abolfazl Necadla güləşəcək.

    Həlledici qarşılaşmalar sabah keçiriləcək.

    dünya çempionatı sərbəst güləş Serbiya
    Foto
    Два азербайджанских борца вольного стиля вышли в финал ЧМ в Сербии

    21:33

    KİV: HƏMAS bu gün daha iki israilli girovun cəsədini qaytara bilər

    Digər ölkələr
    21:11

    Vyetnamda ilk dəfə baş nazirin müavini qadın təyin olunub

    Digər ölkələr
    21:07

    Aİ nadir torpaq metallarının tədarükündə Çindən asılılığını azaldacaq

    Digər ölkələr
    20:52

    Fransa Bankının rəhbəri: Ölkə büdcə kəsiri səbəbindən borc boğulması təhlükəsi ilə üz-üzədir

    Digər ölkələr
    20:38

    Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    20:31

    KİV: Tramp ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrini "Qızıl donanma"ya çevirmək istəyir

    Digər ölkələr
    20:19

    Premyer Liqa: "Zirə" "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Futbol
    20:11
    Foto
    Video

    Kürdəmirdə ağır yol qəzasında ölənlərin və yaralıların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
