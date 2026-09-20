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    Два азербайджанских боксера завоевали путевку в четвертьфинал ЧЕ в Софии

    Индивидуальные
    • 20 сентября, 2026
    • 11:27
    Два азербайджанских боксера завоевали путевку в четвертьфинал ЧЕ в Софии

    Два азербайджанских спортсмена прошли в 1/4 финала чемпионата Европы по боксу, проходящего в болгарской столице Софии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана.

    Отмечается, что в третий день турнира Амин Мамедзаде (55 кг) в 1/8 финала одолел армянского соперника Жирайра Саркисяна со счетом 3:0 (29:27, 30:26, 28:28, 30:26, 28:28). В следующем поединке 22 сентября он встретится с Билаллом Беннамой из Франции.

    Наби Искендеров (70 кг) одержал вторую победу на чемпионате. Он одолел призера Кубка мира Фабиана Томкича (Хорватия) с явным преимуществом во втором раунде. В четвертьфинале 21 сентября он выяснит отношения с Калманом Ханко из Венгрии.

    Отметим, что в четвертый день соревнований свои силы проверят пять азербайджанских боксеров.

    Федерация бокса Азербайджана Чемпионат Европы по боксу Болгария
    Azərbaycanın 2 boksçusu Avropa çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıb
    Two Azerbaijani boxers reach European Championship quarterfinals

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