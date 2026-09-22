Министр энергетики Сербии: Оснований для беспокойства по поводу поставок топлива нет

В Сербии нет оснований для беспокойства граждан по поводу поставок топлива.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович после встречи с представителями Ассоциации нефтяных компаний Сербии (UNKS) и Нефтяной индустрии Сербии (NIS).

По ее словам, в стране имеется достаточный запас топлива, а государство готово принять необходимые меры.

"В сентябре ожидается спрос на дизельное топливо на уровне около 200 тыс. тонн. Большая часть этого объема может быть обеспечена за счет производства NIS, а меньшая - за счет импорта", - сказала она.

Ханданович сообщила, что в октябре спрос на дизельное топливо, как ожидается, достигнет около 205 тыс. тонн.

Министр отметила, что NIS в настоящее время демонстрирует рекордные показатели нефтепереработки, однако в октябре не сможет полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка.

"В то же время мы должны поддерживать запасы на высоком уровне, поскольку сохраняется неопределенность в связи с санкциями против NIS. Срок действия лицензии, выданной компании для продолжения деятельности, истекает 30 сентября", - заявила она.

Министр подчеркнула, что ситуация на мировом рынке нефти и нефтепродуктов по-прежнему остается нестабильной. По ее словам, одной из основных проблем являются высокие цены на сырую нефть.

Она отметила, что в сентябре импорт топлива фактически прекратился из-за низкого уровня воды в Дунае, высоких логистических расходов и цен на нефтепродукты.

"Для удовлетворения потребностей рынка NIS демонстрирует рекордные показатели по импорту и переработке сырой нефти, а также оптовой продаже нефтепродуктов. Однако потребление также находится на рекордном уровне", - подчеркнула министр.

По ее словам, NIS не сможет полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка только за счет собственной нефтепереработки. Поэтому приоритетом является как сохранение стабильности поставок, так и поддержание запасов на высоком уровне.

На встрече также было отмечено, что проблем с поставками бензина нет и большая часть потребностей рынка может быть обеспечена за счет продукции местного нефтеперерабатывающего завода.