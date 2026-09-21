Главного арбитра матча "Атлетико" — "Реал" дисквалифицируют минимум на две игры
Футбол
- 21 сентября, 2026
- 23:24
Главный арбитр матча 7-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Реалом" Мигель Анхель Ортис Ариас будет дисквалифицирован как минимум на две игры.
Как сообщает Report, об этом пишет Archivo VAR.
Встреча на стадионе "Сивитас Метрополитано" завершилась победой "Атлетико" со счетом 2:1. Отмечается, что арбитр допустил четыре серьезные ошибки и дважды обращался к системе VAR.
Среди ошибок судьи особое внимание привлекли эпизоды с наступанием нападающего "Атлетико" Ли Кан Ина на ногу полузащитника "Реала" Федерико Вальверде, а также удар Кристиана Ромеро по ноге Джуду Беллингему.
Отметим, что главный тренер "Реала" Жозе Моуринью раскритиковал судейство Мигеля Анхеля Ортиса Ариаса на послематчевой пресс-конференции.
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