Главного арбитра матча "Атлетико" — "Реал" дисквалифицируют минимум на две игры

Главный арбитр матча 7-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Реалом" Мигель Анхель Ортис Ариас будет дисквалифицирован как минимум на две игры.

Как сообщает Report, об этом пишет Archivo VAR.

Встреча на стадионе "Сивитас Метрополитано" завершилась победой "Атлетико" со счетом 2:1. Отмечается, что арбитр допустил четыре серьезные ошибки и дважды обращался к системе VAR.

Среди ошибок судьи особое внимание привлекли эпизоды с наступанием нападающего "Атлетико" Ли Кан Ина на ногу полузащитника "Реала" Федерико Вальверде, а также удар Кристиана Ромеро по ноге Джуду Беллингему.

Отметим, что главный тренер "Реала" Жозе Моуринью раскритиковал судейство Мигеля Анхеля Ортиса Ариаса на послематчевой пресс-конференции.