Джейхун Байрамов принял участие в неформальном обеде Всемирного экономического форума
Внешняя политика
- 21 сентября, 2026
- 23:06
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в неформальном обеде мировых экономических лидеров, организованном Всемирным экономическим форумом.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на странице МИД Азербайджана в социальной сети X.
Мероприятие состоялось в рамках 81-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Отмечается, что на обеде присутствовали политики, бизнес-лидеры и эксперты из разных стран, которые обсудили пути противодействия глобальным вызовам в сфере безопасности, с которыми сегодня сталкивается мир.
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