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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Джейхун Байрамов принял участие в неформальном обеде Всемирного экономического форума

    Внешняя политика
    • 21 сентября, 2026
    • 23:06
    Джейхун Байрамов принял участие в неформальном обеде Всемирного экономического форума

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в неформальном обеде мировых экономических лидеров, организованном Всемирным экономическим форумом.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

    Мероприятие состоялось в рамках 81-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Отмечается, что на обеде присутствовали политики, бизнес-лидеры и эксперты из разных стран, которые обсудили пути противодействия глобальным вызовам в сфере безопасности, с которыми сегодня сталкивается мир.

    Джейхун Байрамов Всемирный экономический форум Генеральная Ассамблея ООН
    Ceyhun Bayramov dünya iqtisadi liderlərinin qeyri-rəsmi naharında iştirak edib
    Jeyhun Bayramov attends WEF informal dinner in New York

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