Джейхун Байрамов принял участие в неформальном обеде Всемирного экономического форума

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в неформальном обеде мировых экономических лидеров, организованном Всемирным экономическим форумом.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

Мероприятие состоялось в рамках 81-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Отмечается, что на обеде присутствовали политики, бизнес-лидеры и эксперты из разных стран, которые обсудили пути противодействия глобальным вызовам в сфере безопасности, с которыми сегодня сталкивается мир.