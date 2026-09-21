В турецком Диярбакыре в ходе перестрелки погибли три человека

В турецком городе Диярбакыр конфликт на почве задолженности перерос в вооруженное столкновение.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в результате перестрелки, предположительно, погибли три человека.

На место происшествия были вызваны полиция и бригады скорой медицинской помощи. Тела погибших отправлены на экспертизу.

По факту ведется расследование.