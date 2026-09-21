В турецком Диярбакыре в ходе перестрелки погибли три человека
В регионе
- 21 сентября, 2026
- 22:56
В турецком городе Диярбакыр конфликт на почве задолженности перерос в вооруженное столкновение.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в результате перестрелки, предположительно, погибли три человека.
На место происшествия были вызваны полиция и бригады скорой медицинской помощи. Тела погибших отправлены на экспертизу.
По факту ведется расследование.
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