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    Azərbaycanın 2 boksçusu Avropa çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    • 20 sentyabr, 2026
    • 10:35
    Azərbaycanın 2 boksçusu Avropa çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıb

    Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən boks üzrə Avropa çempionatının üçüncü günündə Azərbaycan millisinin 2 üzvü 1/4 finala vəsiqə qazanıb.

    "Report" Azərbaycan Boks Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, 55 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Amin Məmmədzadə 1/8 finalda Jirayr Sarkisyanla (Ermənistan) üz-üzə gəlib.

    Döyüş Azərbaycan boksçusunun 3:0 (29:27, 30:26, 28:28, 30:26, 28:28) hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. O, növbəti görüşündə Billal Bennama (Fransa) ilə qarşılaşacaq. Görüş sentyabrın 22-də olacaq.

    Nəbi İsgəndərov (70 kq) çempionatda ikinci qələbəsini qazanıb. Dünya Kubokunun mükafatçısı Fabian Tomkiçə (Xorvatiya) ikinci raundda tam üstünlüklə qalib gələn İsgəndərov sentyabrın 21-də 1/4 finalda Kalman Hankonu (Macarıstan) sınağa çəkəcək.

    Qeyd edək ki, yarışın 4-cü günündə Azərbaycan millisinin 5 boksçusu gücünü yoxlayacaq.

    Amin Məmmədzadə Nəbi İsgəndərov Azərbaycan Boks Federasiyası
    Два азербайджанских боксера завоевали путевку в четвертьфинал ЧЕ в Софии
    Two Azerbaijani boxers reach European Championship quarterfinals

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