В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19

Братская могила с останками десятков людей, умерших во время пандемии коронавируса, обнаружена на муниципальном кладбище в городе Слатина на юге Румынии.

Как передает Report со ссылкой на портал News.ro, полиция проводит проверку для установления происхождения останков и обстоятельств смерти людей.

По словам мэра Слатины Марио де Меццо, на территории кладбища обнаружили сотни человеческих костей, которые Следственный комитет изъял для экспертизы. Кроме того, после раскопок были найдены мешки с неразложившимися телами, оставшимися со времен пандемии COVID-19.

Мэр заявил, что останки были захоронены "особым образом", что, по его мнению, может указывать на криминальный характер произошедшего.

Де Меццо также обвинил Следственный комитет Румынии в медленном расследовании. По его словам, он впервые сообщил правоохранителям об инциденте еще 3 сентября, однако с тех пор в деле не появился ни один подозреваемый.