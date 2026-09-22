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    В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 00:49
    В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19

    Братская могила с останками десятков людей, умерших во время пандемии коронавируса, обнаружена на муниципальном кладбище в городе Слатина на юге Румынии.

    Как передает Report со ссылкой на портал News.ro, полиция проводит проверку для установления происхождения останков и обстоятельств смерти людей.

    По словам мэра Слатины Марио де Меццо, на территории кладбища обнаружили сотни человеческих костей, которые Следственный комитет изъял для экспертизы. Кроме того, после раскопок были найдены мешки с неразложившимися телами, оставшимися со времен пандемии COVID-19.

    Мэр заявил, что останки были захоронены "особым образом", что, по его мнению, может указывать на криминальный характер произошедшего.

    Де Меццо также обвинил Следственный комитет Румынии в медленном расследовании. По его словам, он впервые сообщил правоохранителям об инциденте еще 3 сентября, однако с тех пор в деле не появился ни один подозреваемый.

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