Bloomberg: Лондон может поддержать Эр-Рияд в конфликте с хуситами

Великобритания может оказать в скором времени военную помощь Саудовской Аравии для борьбы с йеменскими хуситами.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Британский премьер Энди Бернем все сильнее хочет оказать оборонную помощь... Лондон также попытается убедить другие страны поступить так же", - говорится в статье.

По данным агентства, в частности, Великобритания может помочь Саудовской Аравии с дозаправкой в воздухе.

Один из источников отметил, что по мнению Лондона, противодействие хуситам могло бы помочь стабилизировать ситуацию в регионе и снизить угрозу для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.

Ранее Bloomberg также сообщало, что в ответ на запрос Эр-Рияда Бернем согласился командировать в королевство военных советников, но не дал обязательств по поводу отправки другой военной помощи.

Также Эр-Рияд не раз просил помочь США, но Вашингтон ограничился обещанием передавать разведданные. Вместе с тем Госдеп США уведомил Конгресс о планах поставить Саудовской Аравии 48 истребителей-бомбардировщиков F-35.