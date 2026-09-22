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    "Bloomberg": London husilərlə münaqişədə Ər-Riyadı dəstəkləyə bilər

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2026
    • 00:37
    Bloomberg: London husilərlə münaqişədə Ər-Riyadı dəstəkləyə bilər

    Böyük Britaniya yaxın vaxtlarda Yəmən husilərinə qarşı mübarizə aparmaq üçün Səudiyyə Ərəbistanına hərbi yardım göstərə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" mənbələrə istinadən yazıb.

    "Britaniyanın Baş naziri Endi Börnhem müdafiə yardımı göstərməyi getdikcə daha çox istəyir. London həmçinin digər ölkələri də eyni cür hərəkət etməyə inandırmağa çalışacaq", - məqalədə bildirilib.

    Agentliyin məlumatına görə, Böyük Britaniya havada yanacaq doldurma məsələsində Səudiyyə Ərəbistanına kömək edə bilər.

    Mənbələrdən biri qeyd edib ki, Londonun fikrincə, husilərə qarşı müqavimət regionda vəziyyəti sabitləşdirməyə və Bab-əl-Məndəb boğazında gəmiçilik üçün təhlükəni azaltmağa kömək edər.

    Daha əvvəl "Bloomberg" bildirib ki, Ər-Riyadın sorğusuna cavab olaraq Börnhem krallığa hərbi məsləhətçilər ezam etməyə razılaşıb, lakin başqa hərbi yardımla bağlı öhdəlik götürməyib.

    Həmçinin Ər-Riyad dəfələrlə ABŞ-dən kömək istəyib, lakin Vaşinqton yalnız kəşfiyyat məlumatlarını vermək vədi ilə kifayətlənib. Bununla yanaşı, ABŞ Dövlət Departamenti Səudiyyə Ərəbistanına 48 ədəd "F-35" qırıcı-bombardmançı təyyarəsi tədarük etmək planları barədə konqresi məlumatlandırıb.

    Endi Börnhem Hərbi yardım F-35 qırıcı-bombardmançı təyyarə (Lightning II) Ənsar Allah hərəkatı (Husilər) Səudiyyə Ərəbistanı Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) London
    Bloomberg: Лондон может поддержать Эр-Рияд в конфликте с хуситами

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