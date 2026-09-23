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    "Aznur" minifutbol klubu Çempionlar Liqasında ilk matçını keçirib

    Futbol
    • 23 sentyabr, 2026
    • 17:24
    Aznur minifutbol klubu Çempionlar Liqasında ilk matçını keçirib

    Azərbaycanı minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında təmsil edən "Aznur" komandası ilk matçını keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, Rəcəb Fərəczadənin baş məşqçi olduğu komanda F qrupunda Polşa təmsilçisi "Sokil"lə üz-üzə gəlib.

    Görüş rəqibin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Qeyd edək ki, "Aznur" qrupda Polşa təmsilçisi ilə yanaşı, "The Private Rooftop" (Macarıstan) və "Bukovina Badeuti" (İngiltərə) ilə mübarizə aparır.

    Rəcəb Fərəczadə Aznur MFK Minifutbol üzrə Çempionlar Liqası
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