"Aznur" minifutbol klubu Çempionlar Liqasında ilk matçını keçirib
Futbol
- 23 sentyabr, 2026
- 17:24
Azərbaycanı minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında təmsil edən "Aznur" komandası ilk matçını keçirib.
"Report"un məlumatına görə, Rəcəb Fərəczadənin baş məşqçi olduğu komanda F qrupunda Polşa təmsilçisi "Sokil"lə üz-üzə gəlib.
Görüş rəqibin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qeyd edək ki, "Aznur" qrupda Polşa təmsilçisi ilə yanaşı, "The Private Rooftop" (Macarıstan) və "Bukovina Badeuti" (İngiltərə) ilə mübarizə aparır.
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