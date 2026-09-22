Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в Ирландии
Другие страны
- 22 сентября, 2026
- 01:25
Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в аэропорту Шэннон в Ирландии.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, по словам одного из источников агентства, встреча состоялась до 21 сентября. Другой источник сообщил, что переговоры прошли во время дозаправки самолетов Рэтклиффа и Зеленского. О содержании встречи не сообщается.
Ранее в этом месяце Financial Times сообщила, что глава ЦРУ планирует играть более активную роль в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Позднее руководитель пресс-службы ЦРУ Лиз Лайонс заявила, что эта информация "не соответствует действительности".
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