Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в Ирландии

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в аэропорту Шэннон в Ирландии.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, по словам одного из источников агентства, встреча состоялась до 21 сентября. Другой источник сообщил, что переговоры прошли во время дозаправки самолетов Рэтклиффа и Зеленского. О содержании встречи не сообщается.

Ранее в этом месяце Financial Times сообщила, что глава ЦРУ планирует играть более активную роль в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Позднее руководитель пресс-службы ЦРУ Лиз Лайонс заявила, что эта информация "не соответствует действительности".