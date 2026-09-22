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    MKİ rəhbəri İrlandiyada Zelenski ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2026
    • 01:39
    MKİ rəhbəri İrlandiyada Zelenski ilə görüşüb

    ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin (MKİ) rəhbəri Con Retkliff İrlandiyanın Şennon Hava Limanında Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, "Reuters"ə agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Mənbələrdən birinin sözlərinə görə, görüş sentyabrın 21-də baş tutub. Digər mənbə bildirib ki, danışıqlar Retkliff və Zelenskinin təyyarələrinə yanacaq doldurulması zamanı keçirilib. Görüşün məzmunu barədə məlumat verilməyib.

    Bu ayın əvvəlində "Financial Times" xəbər vermişdi ki, MKİ rəhbəri Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlarda daha fəal rol oynamağı planlaşdırır. Daha sonra MKİ-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Liz Leyons bildirmişdi ki, sözügedən məlumat "həqiqətə uyğun deyil".

    Volodimir Zelenski Con Retkliff ABŞ-nin Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi (MKİ)
    Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в Ирландии

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