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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    КСИР: США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регион

    В регионе
    • 21 сентября, 2026
    • 23:39
    КСИР: США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регион

    США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регион.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

    "После неудачи противника в военной сфере он прибег к гибридной, когнитивной, экономической и информационной войне. Однако иранский народ, опираясь на внутренний потенциал, экономику сопротивления и священное национальное единство, нейтрализует любые попытки дестабилизации", - подчеркнули в КСИР.

    Отмечается, что вооруженные силы готовы дать решительный и сокрушительный ответ.

    "Вооруженные силы Исламской Республики Иран, опираясь на научные достижения, стратегические инновации и собственные возможности в сфере обороны, достигли уровня, позволяющего нейтрализовать любую угрозу непосредственно у ее источника", - говорится в заявлении.

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