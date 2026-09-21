КСИР: США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регион

США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регион.

Как передает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

"После неудачи противника в военной сфере он прибег к гибридной, когнитивной, экономической и информационной войне. Однако иранский народ, опираясь на внутренний потенциал, экономику сопротивления и священное национальное единство, нейтрализует любые попытки дестабилизации", - подчеркнули в КСИР.

Отмечается, что вооруженные силы готовы дать решительный и сокрушительный ответ.

"Вооруженные силы Исламской Республики Иран, опираясь на научные достижения, стратегические инновации и собственные возможности в сфере обороны, достигли уровня, позволяющего нейтрализовать любую угрозу непосредственно у ее источника", - говорится в заявлении.