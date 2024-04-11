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Два азербайджанских боксера вышли в полуфинал чемпионата Европы

Два азербайджанских боксера вышли в полуфинал чемпионата Европы В хорватском Порече состоялись встречи 1/4 финала чемпионата Европы по боксу среди юниоров.
Индивидуальные
11 апреля 2024 г. 21:06
Два азербайджанских боксера вышли в полуфинал чемпионата Европы

В хорватском Порече состоялись встречи 1/4 финала чемпионата Европы по боксу среди юниоров.

Как передает Report, два азербайджанских боксера вышли в полуфинал турнира.

Билалхабаши Назаров (48 кг) встретился с ирландцем Скоттом Томпсоном. Бой завершился уверенной победой нашего боксера - 5:0. В полуфинале Б.Назаров встретится с Фрихой Исмаэлем Маграу (Испания).

Омар Асланлы (54 кг) повторил успех своего товарища по команде. Наш боксер в поединке с Тернером Джозефом Джеймсом (Англия) одержал победу со счетом 4:3. На пути к финалу он встретится с Атанасом Динковым (Болгария).

Выйдя в полуфинал, наши боксеры гарантировали бронзовую медаль. Бои 1/2 финала состоятся 12 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iki boksçusu Avropa çempionatında yarımfinala yüksəlib

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