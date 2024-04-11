Два азербайджанских боксера вышли в полуфинал чемпионата Европы

В хорватском Порече состоялись встречи 1/4 финала чемпионата Европы по боксу среди юниоров.

В хорватском Порече состоялись встречи 1/4 финала чемпионата Европы по боксу среди юниоров.

Как передает Report , два азербайджанских боксера вышли в полуфинал турнира.

Билалхабаши Назаров (48 кг) встретился с ирландцем Скоттом Томпсоном. Бой завершился уверенной победой нашего боксера - 5:0. В полуфинале Б.Назаров встретится с Фрихой Исмаэлем Маграу (Испания).

Омар Асланлы (54 кг) повторил успех своего товарища по команде. Наш боксер в поединке с Тернером Джозефом Джеймсом (Англия) одержал победу со счетом 4:3. На пути к финалу он встретится с Атанасом Динковым (Болгария).

Выйдя в полуфинал, наши боксеры гарантировали бронзовую медаль. Бои 1/2 финала состоятся 12 апреля.