Член конноспортивного клуба Buta Golden стал победителем кубка ARAF - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ На закрытом манеже конного центра Бина состоялось последнее в этом году соревнование по конкуру.

Как сообщает Report, на кубке ARAF по категориям E, M* и S* приняли участие спортсмены подросткового и зрелого возраста из различных конных клубов Азербайджана. В финальном этапе с 16 участниками победителем турнира стал член конноспортивного клуба Buta Golden Егор Мороцкий с конем по кличке Astrello. Член клуба "Омар" Алекпер Мамедов с конем Francescco занял второе место. Наездник конного клуба Elit Эльмар Абдуллаев занял третье место с конем Cera 59.

Главный тренер конноспортивного клуба Buta Golden Джамал Тагиев поделился с Report впечатлениями от турнира, отметив, что хоть они и новички в соревнования по виду конкур, но очень амбициозны. Он сообщил, что победивший на турнире конь по кличке Astrello был привезен из России: "Мы привезли Astrello из России в мае прошлого года. Он был одним из пяти избранных коней в России. Спасибо руководству, оно посодействовало, и мы привезли. Вместе с конем мы привлекли к клубу и спортсмена Егора Мороцкого. В первом соревновании он попал в препятствие и получил штрафной балл, занял второе место. Однако в этот раз стал победителем организованного Конной федерацией Азербайджанской Республики кубка ARAF. Мы завершили соревнование с чистой победой. В этом достижении велика роль спортсмена, тренера и руководства".

Дж. Тагиев рассказал и о конноспортивном клубе Buta Golden. Молодой специалист сообщил, что ранее они функционировали под названием "Хиля": "Руководитель нашего клуба Рафаэль Буньятов. Малик Мамедов и Видади Тагиев работают тренерами. Можно сказать, что в течение 10 лет подряд мы побеждали на всех соревнованиях в республике. С карабахским конем по кличке "Кишмиш" мы обновили 40-летний рекорд. В целом, наши карабахские кони ни разу не проигрывали. У нас есть лошади английской и арабской пород. Мы предпочитаем карабахскую породу. Уже три года осуществляем деятельность как конноспортивный клубе Buta Golden. Мы участвует в соревнованиях по скачкам и конкуру. Около года назад мы приобрели коней для конкура".

Тренер также рассказал о коне английской породы по кличке Majestic Warrior. Он выделил, что этот конь не проиграл ни в одном соревновании: "Английский конь может участвовать в соревнованиях через каждые два раза, карабахский – каждые три раза. Конейв соревнованиях использую до 8 лет. После используют как племенное животное. У нас есть английский конь. Он участвует в соревнованиях уже 2 года и не проиграл ни в одном. В этом году стал победителем чемпионата республики среди 3-летних лошадей английской породы. Это конь очень высокого уровня".

Дж.Тагиев поделился будущими планами конноспортивного клуба Buta Golden, отметив, что с 2018 года начнут выступать в международных соревнованиях. Предпочтение будет отдано Majestic Warrior: "Сейчас мы заняты увеличением карабахской породы. Мы хотим использовать их в национальном соревновании човган, и в скачках. Наш клуб думает создать команду по човгану. Для участия в соревнования в будущем году у нас имеются около 5 карабахских, 2 английские породы и три конкурных коня. В будущем мы будет представлять наши клубы большим количеством лошадей. Сейчас у нас главные Majestic Warrior и Astrello. В будущем году свою соревновательную жизнь начнут наши жеребята. Majestic Warrior самец и может выступать в соревнованиях до 8 лет. В течение двух лет мы не выводили его за пределы. Хотим, чтобы он укрепился, набрался опыта. С будущего года думаем попробовать его на международных скачках. Astrello же отвезем за границу после выступления на 1-2 соревнованиях в Азербайджане. У нас много идей. Хотим привезти лошадей из-за границы, представлять страну с подготовленными нами наездниками, достичь больших результатов. Мороцкий - пример для наших спортсменов. Он тут не просто соревнуется, он тренирует, дает рекомендации"

Победитель кубка ARAF мастер спорта международного уровня Егор Мороцкий отметил, что победил за счет своего опыта. Белорусский спортсмен сказал, что борьба была сложной: "Впечатления от соревнования прекрасные. Борьба было тяжелой. Несмотря на это, мы победили. Мы рады, что заняли первое место. В начале соревнования я немного нервничал, потому что на меня возлагали большие надежды. Но опыт сделал свое дело. Я собрался и показал хороший результат".

Отметим, что общий призовой фонд турнира составлял 5000 манатов.