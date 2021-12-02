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Чингиз Гусейнзаде: Этот год можно считать успешным для азербайджанского спорта

Чингиз Гусейнзаде: Этот год можно считать успешным для азербайджанского спорта "После летних Олимпийских игр Токио-2020 спортсмены добились успехов на чемпионате мира. Этот год можно считать успешным для азербайджанского спорта".
Индивидуальные
2 декабря 2021 г. 17:52
Чингиз Гусейнзаде: Этот год можно считать успешным для азербайджанского спорта

"После летних Олимпийских игр Токио-2020 спортсмены добились успехов на чемпионате мира. Этот год можно считать успешным для азербайджанского спорта".

Как передает Report, об этом вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде сказал, говоря о выступлении азербайджанских спортсменов на международных соревнованиях в период пандемии.

Функционер отметил, что несмотря на трудности последних двух лет, были достигнуты хорошие результаты: "В условиях пандемии нелегко проводить соревнования и участвовать в них. Из-за проблем с поездками сложно добраться до места проведения соревнований. Несмотря на это, мы стараемся, чтобы наши спортсмены участвовали во всех соревнованиях и добивались результатов".

По словам представителя НОК, на звание спортсмена года претендуют многие спортсмены: "Я считаю, что главные кандидаты - это спортсмены, которые показали хорошие результаты на Олимпиаде и чемпионатах мира, завоевали золотые медали. Это Рафаэль Агаев, Ирина Зарецкая, Гаджи Алиев, Рафик Гусейнов и другие. Каждый из них заслуживает этого звания".

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Версия на азербайджанском языке Çingiz Hüseynzadə: "Azərbaycan idmanını bu il uğurlu hesab etmək olar"

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