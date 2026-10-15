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    Чемпионат мира U-23: Гюнай Гурбанова в финале, Руслан Нуруллаев завоевал бронзу

    Индивидуальные
    • 15 октября, 2026
    • 09:39
    Чемпионат мира U-23: Гюнай Гурбанова в финале, Руслан Нуруллаев завоевал бронзу

    Азербайджанская борец Гюнай Гурбанова вышла в финал чемпионата мира U-23, проходящего в Лас-Вегасе (США).

    Как сообщает Report, спортсменка, выступающая в весовой категории до 59 кг, в полуфинале победила представительницу Аргентины Камилу Амариллу. В финале за золотую медаль она встретится с украинкой Алиной Филипович.

    Борец греко-римского стиля Руслан Нуруллаев (77 кг) завоевал бронзовую медаль, победив в поединке за третье место украинца Ирфана Мирзоева.

    Ранее борец греко-римского стиля Эльмир Алиев (60 кг) завоевал серебряную медаль.

    Чемпионат мира по борьбе
    U-23 dünya çempionatı: Günay Qurbanova finala yüksəlib, Ruslan Nurullayev bürünc medal qazanıb
    U23 World Championships: Gunay Gurbanova reaches final, Ruslan Nurullayev wins bronze
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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