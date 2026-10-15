U-23 dünya çempionatı: Günay Qurbanova finala yüksəlib, Ruslan Nurullayev bürünc medal qazanıb
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- 15 oktyabr, 2026
- 09:27
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Azərbaycan güləşçisi Günay Qurbanova ABŞ-nin Las Veqas şəhərində keçirilən U-23 dünya çempionatında finala vəsiqə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, 59 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı yarımfinalda Argentina təmsilçisi Kamila Amarillaya qalib gəlib.
O, qızıl medal uğrunda qarşılaşmada ukraynalı Alina Filipoviçlə üz-üzə gələcək.
Yunan-Roma güləşçisi Ruslan Nurullayev (77 kq) isə üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada ukraynlı İrfan Mirzoyevi məğlub edərək bürünc medal qazanıb.
Xatırladaq ki, daha əvvəl yunan-Roma güləşçisi Elmir Əliyev (60 kq) gümüş mükafata sahib çıxıb.
Чемпионат мира U-23: Гюнай Гурбанова в финале, Руслан Нуруллаев завоевал бронзу
U23 World Championships: Gunay Gurbanova reaches final, Ruslan Nurullayev wins bronze
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