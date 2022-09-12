Чемпионат мира: Рафик Гусейнов будет бороться за бронзовую медаль

Еще один азербайджанский борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов завоевал путевку на встречу за третье место на чемпионате мира в столице Сербии Белграде.

Еще один азербайджанский борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов будет бороться за третье место на чемпионате мира в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 82 кг Р.Гусейнов в утешительной встрече встретился с представителем Казахстана Диасом Каленом.

Одолевший соперника за 1 минуту 50 секунд Гусейнов в следующем раунде встретится с Тамашем Леваи из Венгрии в борьбе за бронзовую медаль.

Сегодня за бронзовую медаль также будут бороться борцы греко-римского стиля Талех Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Ариф Нифтуллаев (97 кг).

Сегодня в борьбу вступили два борца греко-римского стиля и одна женщина-борец из Азербайджана.