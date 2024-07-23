AMADA будет применять инновационные подходы во время Олимпиады "Париж-2024"

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) внедряет инновационные подходы для защиты прав азербайджанских спортсменов и обеспечения доступности информации в преддверии летних Олимпийских и Паралимпийских игр "Париж-2024".

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) внедряет инновационные подходы для защиты прав азербайджанских спортсменов и обеспечения доступности информации в преддверии летних Олимпийских и Паралимпийских игр "Париж-2024".

Об этом Report сообщили в пресс-службе AMADA.

Агентство предоставило новые возможности на цифровых платформах для спортсменов, которые будут соревноваться в Париже, и вспомогательного персонала.

Так, в Telegram-канале AMADA члены олимпийской и паралимпийской сборных могут получить подробную информацию о процессе допинг-контроля, списке запрещенных препаратов, разрешении на терапевтическое использование (РТИ) и по другим вопросам. Ответы на все вопросы также можно найти, посетив недавно запущенный сайт paris2024.amada.az. Сайт функционирует на двух языках – азербайджанском и английском.

Спортсмены и вспомогательный персонал могут оперативно получить исчерпывающие ответы на все интересующие их вопросы по допинг-контролю, обратившись в AMADA по номеру +99450-218-82-06, а также через WhatsApp.

Кроме того, AMADA подготовила для спортсменов и вспомогательного персонала, участвующих в летних Олимпийских играх "Париж-2024", просветительский видеоролик по антидопинговым правилам Олимпийских игр, ознакомиться с которым можно в социальных сетях и на официальном сайте AMADA.

Исполнительный директор AMADA Тахмина Таги-заде отметила, что реализованные проекты являются очередным шагом, рассчитанным на обеспечение ценностей чистого спорта. По ее словам, защита прав спортсменов и возможность радовать народ чистыми победами являются приоритетом для AMADA.

"Во время главных соревнований четырехлетия наши сотрудники с большим вниманием будут относиться к каждому запросу и не пожалеют своих рекомендаций по любой проблеме, связанной с антидопингом, с которой могут столкнуться наши спортсмены", - сказала Таги-заде.

Заявив, что основной целью реализуемых инновационных подходов является поддержка олимпийской и паралимпийской сборных, представитель AMADA добавила, что деятельность в направлении обеспечения доступности информации в сфере антидопинга и формирования чистой спортивной среды будет продолжена.