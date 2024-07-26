В Париже состоится открытие XXXIII Летних Олимпийских игр

Сегодня во французской столице Париже состоится церемония открытия XXXIII Летних Олимпийских игр.

Сегодня во французской столице Париже состоится церемония открытия XXXIII Летних Олимпийских игр.

Как сообщает Report , мероприятие впервые в истории Игр пройдет не на стадионе.

В почти шестикилометровом параде спортсменов примут участие около 10,5 тыс. человек из 206 стран, которые проплывут на катерах по реке Сене. При этом каждый водный транспорт будет оборудован камерами, чтобы зрители трансляции смогли увидеть олимпийских атлетов вблизи.

Отправившись с моста Аустерлиц, спортсмены проплывут мимо многих символов столицы Франции, включая Собор Парижской Богоматери, и окажутся возле Эйфелевой башни. В шоу примут участие более трех тысяч артистов и 400 танцоров.

Последней точкой маршрута будет площадь Трокадеро, где состоятся финальные выступления.

Церемония открытия начнется в 19:30 по местному, в 22:30 по бакинскому времени. Знаменосцами делегации из Азербайджана будут дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева и боксер Мухаммед Абдуллаев.

Отметим, что Азербайджан на Олимпийских играх в Париже будут представлять 48 спортсменов по 17 программам в 15 видах спорта. ОИ Париж-2024 завершится 11 августа.