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Париж-2024: Сегодня выступит первый представитель Азербайджана

Париж-2024: Сегодня выступит первый представитель Азербайджана Сегодня на летних Олимпийских играх-2024 в Париже выступит первый представитель Азербайджана.
Индивидуальные
25 июля 2024 г. 10:09
Париж-2024: Сегодня выступит первый представитель Азербайджана

Сегодня на летних Олимпийских играх-2024 в Париже выступит первый представитель Азербайджана.

Как сообщает Report, Яйлагюль Рамазанова испытает силы в стрельбе из лука.

Она начнет отборочный тур с участием 64 спортсменок в 30-й паре и выступит параллельно с представительницей Турции Элиф Берра Гоккир.

Этот раунд начнется в 11:30 по бакинскому времени.

Сборную Азербайджана во Франции представляют 48 спортсменов. Команда выступит в 17 программах в 15 видах спорта.

Олимпийские игры-2024 завершатся 11 августа.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Azərbaycanın ilk təmsilçisi bu gün mübarizəyə başlayır

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