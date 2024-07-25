Париж-2024: Сегодня выступит первый представитель Азербайджана

Сегодня на летних Олимпийских играх-2024 в Париже выступит первый представитель Азербайджана.

Сегодня на летних Олимпийских играх-2024 в Париже выступит первый представитель Азербайджана.

Как сообщает Report, Яйлагюль Рамазанова испытает силы в стрельбе из лука.

Она начнет отборочный тур с участием 64 спортсменок в 30-й паре и выступит параллельно с представительницей Турции Элиф Берра Гоккир.

Этот раунд начнется в 11:30 по бакинскому времени.

Сборную Азербайджана во Франции представляют 48 спортсменов. Команда выступит в 17 программах в 15 видах спорта.

Олимпийские игры-2024 завершатся 11 августа.