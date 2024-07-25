Румынскую легкоатлетку дисквалифицировали на 2 года

Румынская легкоатлетка Флорентина Юшко, специализирующаяся в прыжке в длину и тройном прыжке, не выступит на Олимпийских играх в Париже из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Румынская легкоатлетка Флорентина Юшко, специализирующаяся в прыжке в длину и тройном прыжке, не выступит на Олимпийских играх в Париже из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Report, в апреле прошлого года допинг-проба 28-летней Юшко дала положительный результат на фуросемид, который входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Национальная антидопинговая организация Румынии вынесла спортсменке выговор без дисквалификации на основании того, что она не виновата и не проявила халатности.

WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который постановил, что Юшко не проявила должной осторожности, необходимой для "отсутствия значительной вины или халатности", и наложил на нее двухлетнюю дисквалификацию с 1 февраля 2024 года.

Юшко является бронзовым призером чемпионата Европы в помещении 2015 года.