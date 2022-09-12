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Чемпионат мира: Трое азербайджанских борцов начинают выступления

Чемпионат мира: Трое азербайджанских борцов начинают выступления Еще три азербайджанских борца сегодня начинают выступления на чемпионате мира в столице Сербии Белграде.
Индивидуальные
12 сентября 2022 г. 10:02
Чемпионат мира: Трое азербайджанских борцов начинают выступления

Еще три азербайджанских борца сегодня начинают выступления на чемпионате мира в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report, на ковер выйдут борцы греко-римского стиля Сабах Шариати (130 кг) и Мурад Мамедов (60 кг), а в соревновании среди женщин - Татьяна Омельченко (62 кг).

Мамедов встретится в 1/8 финала с победителем пары Виктор Петрик (Украина) / Рави Киланди (Конго), Шариати померится силами в 1/16 финала с представителем Индии Сатишем Сатишем. Омельченко в квалификационном раунде поборется с Ти Нгуеном из Вьетнама.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha üç güləşçisi mübarizəyə başlayır

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