Чемпионат мира: Трое азербайджанских борцов начинают выступления

Еще три азербайджанских борца сегодня начинают выступления на чемпионате мира в столице Сербии Белграде.

Еще три азербайджанских борца сегодня начинают выступления на чемпионате мира в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report, на ковер выйдут борцы греко-римского стиля Сабах Шариати (130 кг) и Мурад Мамедов (60 кг), а в соревновании среди женщин - Татьяна Омельченко (62 кг).

Мамедов встретится в 1/8 финала с победителем пары Виктор Петрик (Украина) / Рави Киланди (Конго), Шариати померится силами в 1/16 финала с представителем Индии Сатишем Сатишем. Омельченко в квалификационном раунде поборется с Ти Нгуеном из Вьетнама.