Фарид Гаибов принял участие в международном форуме министров спорта Change the Games

24 июля в столице Франции Париже под эгидой ЮНЕСКО прошел международный форум министров спорта Change the Games.

24 июля в столице Франции Париже под эгидой ЮНЕСКО прошел международный форум министров спорта Change the Games.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта, на форуме, состоявшемся накануне летних Олимпийских игр Париж-2024, обсуждались различные вопросы.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял участие в обсуждениях на панельных заседаниях, предоставил информацию о сотрудничестве Азербайджана с ЮНЕСКО и соответствующими органами различных стран, а также о реализуемых проектах.

В офисе ЮНЕСКО также был подписан Меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и Гамбией в сфере молодежи и спорта. Документ подписали министр Фарид Гаибов и министр спорта и молодежи Гамбии Бакар Боджи.