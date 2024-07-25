О нас

Фарид Гаибов принял участие в международном форуме министров спорта Change the Games

Фарид Гаибов принял участие в международном форуме министров спорта Change the Games 24 июля в столице Франции Париже под эгидой ЮНЕСКО прошел международный форум министров спорта Change the Games.
Индивидуальные
25 июля 2024 г. 11:43
Фарид Гаибов принял участие в международном форуме министров спорта Change the Games

24 июля в столице Франции Париже под эгидой ЮНЕСКО прошел международный форум министров спорта Change the Games.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта, на форуме, состоявшемся накануне летних Олимпийских игр Париж-2024, обсуждались различные вопросы.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял участие в обсуждениях на панельных заседаниях, предоставил информацию о сотрудничестве Азербайджана с ЮНЕСКО и соответствующими органами различных стран, а также о реализуемых проектах.

В офисе ЮНЕСКО также был подписан Меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и Гамбией в сфере молодежи и спорта. Документ подписали министр Фарид Гаибов и министр спорта и молодежи Гамбии Бакар Боджи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani minister attends Change the Games int’l forum in Paris
Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov Parisdə idman nazirlərinin "Change the Games" beynəlxalq forumunda iştirak edib

Другие новости из категории

Париж-2024: Сегодня выступит первый представитель Азербайджана
Париж-2024: Сегодня выступит первый представитель Азербайджана
25 июля 2024 г. 10:09
Во Франции одобрили использование летающих такси на Олимпийских играх - 2024
Во Франции одобрили использование летающих такси на Олимпийских играх - 2024
24 июля 2024 г. 20:58
AMADA будет применять инновационные подходы во время Олимпиады Париж-2024
AMADA будет применять инновационные подходы во время Олимпиады "Париж-2024"
23 июля 2024 г. 17:44
Азербайджанские гимнастки примут участие в международном турнире в Беларуси
ФотоАзербайджанские гимнастки примут участие в международном турнире в Беларуси
23 июля 2024 г. 13:10
Надаль впервые с 2022 года вышел в финал турнира
Надаль впервые с 2022 года вышел в финал турнира
20 июля 2024 г. 18:41
Махир Мамедов встретился в Париже с президентом ФИДЕ
Махир Мамедов встретился в Париже с президентом ФИДЕ
20 июля 2024 г. 14:49
Азербайджанский пловец завоевал серебро в Болгарии
ФотоАзербайджанский пловец завоевал серебро в Болгарии
20 июля 2024 г. 11:37
Вице-президент ФДА: Верим, что наши дзюдоисты достойно представят Азербайджан в Париже
Вице-президент ФДА: Верим, что наши дзюдоисты достойно представят Азербайджан в Париже
18 июля 2024 г. 10:34
Азербайджанский парастрелок завоевала лицензию на Паралимпийские игры-2024 в Париже
Азербайджанский парастрелок завоевала лицензию на Паралимпийские игры-2024 в Париже
17 июля 2024 г. 17:40
Азербайджанские теннисисты обыграли команду Армении на чемпионате Европы
Азербайджанские теннисисты обыграли команду Армении на чемпионате Европы
16 июля 2024 г. 20:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi