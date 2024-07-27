Париж-2024: Еще пятеро азербайджанских спортсменов подключаются к борьбе

Сегодня еще пять спортсменов из Азербайджана подключатся к борьбе на летних Олимпийских играх, проходящих в столице Франции Париже.
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Дзюдоист Балабей Агаев (60 кг) сразится с победителем пары Симон Зулу (Замбия) - Вон Джин Ким (Южная Корея), а Лейла Алиева в этом же виде спорта сойдется с Халимаджон Курбановой (Узбекистан).
Стрелок Руслан Лунев попытается добыть олимпийскую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
В академической гребле Диана Дымченко подключится к соревнованиям в групповом этапе индивидуальной гонки на дистанции 2 000 метров.
Напомним, что 25 июля Яйлагюль Рамазанова уже выступила на соревнованиях по стрельбе из лука, став 39-й в квалификационном туре.
Отметим, что Париж-2024 завершится 11 августа.