Париж-2024: Еще пятеро азербайджанских спортсменов подключаются к борьбе

Сегодня еще пять спортсменов из Азербайджана подключатся к борьбе на летних Олимпийских играх, проходящих в столице Франции Париже.

Сегодня еще пять спортсменов из Азербайджана подключатся к борьбе на летних Олимпийских играх, проходящих в столице Франции Париже.

Как сообщает Report , первой к соревнованиям приступит бадминтонистка Кейша Фатима Захра. Она в группе H встретится с китаянкой Хе Бин Чжао (Китай).

Дзюдоист Балабей Агаев (60 кг) сразится с победителем пары Симон Зулу (Замбия) - Вон Джин Ким (Южная Корея), а Лейла Алиева в этом же виде спорта сойдется с Халимаджон Курбановой (Узбекистан).

Стрелок Руслан Лунев попытается добыть олимпийскую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

В академической гребле Диана Дымченко подключится к соревнованиям в групповом этапе индивидуальной гонки на дистанции 2 000 метров.

Напомним, что 25 июля Яйлагюль Рамазанова уже выступила на соревнованиях по стрельбе из лука, став 39-й в квалификационном туре.

Отметим, что Париж-2024 завершится 11 августа.