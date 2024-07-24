Во Франции одобрили использование летающих такси на Олимпийских играх - 2024

Высшая судебная инстанция по административным делам Франции одобрила использование летающих такси во время Олимпийских игр в Париже.

Высшая судебная инстанция по административным делам Франции одобрила использование летающих такси во время Олимпийских игр в Париже.

Как передает Report, об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на постановление госоргана.

Уточняется, что платформа для взлета и посадки электрических вертолетов расположена на Сене возле моста Аустерлиц и будет открыта в полном масштабе до 31 декабря 2024 года.

"Цель состоит в том, чтобы воспользоваться преимуществами Игр 2024 года, чтобы продемонстрировать возможность использования нового вида транспорта в густонаселенных городских районах", - говорится в сообщении.

По данным, до конца года французские власти разрешили провести 900 полетов, поэтому будет выполняться два рейса в час из-за экспериментального характера проекта.

Министерство транспорта и правительство Франции уже выдавали ранее разрешения на использование плавучей площадки на Сене для взлета и посадки аэротакси. Однако мэрия Парижа объявила о намерении оспорить это решение в суде, причиной чего послужило воздействие нового вида транспорта на экологию.

Разбирательство назначено на осень, поэтому разрешение Госсовета является временным, указало в своем материале издание.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.