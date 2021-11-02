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Чемпионат мира: Азербайджанские борцы греко-римского стиля вышли в полуфинал

Чемпионат мира: Азербайджанские борцы греко-римского стиля вышли в полуфинал Борец греко-римского стиля из Азербайджана вышел в полуфинал чемпионата мира среди спортсменов до 23 лет в столице Сербии Белграде.
Индивидуальные
2 ноября 2021 г. 19:37
Чемпионат мира: Азербайджанские борцы греко-римского стиля вышли в полуфинал

Борец греко-римского стиля из Азербайджана вышел в полуфинал чемпионата мира среди спортсменов до 23 лет в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report, Ульви Ганизаде (72 кг) в 1/4 финала со счетом 2:1 победил венгра Атиллу Тоесмаги и вышел в следующий раунд. Спортсмен в борьбе за выход в финал сразится с россиянином Сергеем Кутузовым.

В полуфинале свои силы также испытает другой азербайджанский борец Хасрет Джафаров (67 кг), одержавший победу в четвертьфинале над казахстанцем Султаном Ассетули. Соперником Джафарова на пути в финал станет турецкий спортсмен Кадир Камал.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın 2 yunan-Roma güləşçisi yarımfinala yüksəlib

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