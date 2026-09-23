Чемпионат Европы: Еще три боксера Азербайджана вышли в полуфинал

Еще три боксера Азербайджана вышли в полуфинал чемпионата Европы, проходящего в Софии (Болгария).

Как сообщает Report, Субхан Мамедов (50 кг) в 1/4 финала победил Иштвана Саку (Венгрия) со счетом 3:2 (28:29, 29:28, 29:28, 28:29, 29:28). Сегодня в полуфинале чемпион мира встретится с Саметом Гюмюшем (Турция).

Амин Мамедзаде (55 кг) также одержал победу над Биллялом Беннама (Франция) - 3:2 (28:29, 28:29, 30:27, 30:27, 29:28). Завтра в полуфинале член сборной Азербайджана встретится с Вячеславом Рогозиным (Россия).

Мухаммед Абдуллаев (+90 кг) в 1/4 финала победил Омара Шихана (Норвегия) - 3:2 (28:29, 29:28, 30:27, 28:29, 29:28). Сегодня в полуфинале обладатель Кубка мира встретится с Дамаром Томасом (Англия).

Таким образом, четыре боксера Азербайджана вышли в полуфинал и гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

Сегодня Наби Искендеров (70 кг) в полуфинале встретится с Джоном Макконнеллом (Ирландия), а Саидджамшид Джафаров (75 кг) в 1/4 финала - с Кевином Скоттом (Швеция).

Соревнования завершатся 25 сентября.