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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Чемпионат Европы: Еще три боксера Азербайджана вышли в полуфинал

    Индивидуальные
    • 23 сентября, 2026
    • 10:08
    Чемпионат Европы: Еще три боксера Азербайджана вышли в полуфинал

    Еще три боксера Азербайджана вышли в полуфинал чемпионата Европы, проходящего в Софии (Болгария).

    Как сообщает Report, Субхан Мамедов (50 кг) в 1/4 финала победил Иштвана Саку (Венгрия) со счетом 3:2 (28:29, 29:28, 29:28, 28:29, 29:28). Сегодня в полуфинале чемпион мира встретится с Саметом Гюмюшем (Турция).

    Амин Мамедзаде (55 кг) также одержал победу над Биллялом Беннама (Франция) - 3:2 (28:29, 28:29, 30:27, 30:27, 29:28). Завтра в полуфинале член сборной Азербайджана встретится с Вячеславом Рогозиным (Россия).

    Мухаммед Абдуллаев (+90 кг) в 1/4 финала победил Омара Шихана (Норвегия) - 3:2 (28:29, 29:28, 30:27, 28:29, 29:28). Сегодня в полуфинале обладатель Кубка мира встретится с Дамаром Томасом (Англия).

    Таким образом, четыре боксера Азербайджана вышли в полуфинал и гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

    Сегодня Наби Искендеров (70 кг) в полуфинале встретится с Джоном Макконнеллом (Ирландия), а Саидджамшид Джафаров (75 кг) в 1/4 финала - с Кевином Скоттом (Швеция).

    Соревнования завершатся 25 сентября.

    Федерация бокса Азербайджана Бокс
    Avropa çempionatı: Azərbaycanın daha üç boksçusu yarımfinala vəsiqə qazanıb
    Three more Azerbaijani boxers reach European Championship semifinals

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