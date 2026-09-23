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    Avropa çempionatı: Azərbaycanın daha üç boksçusu yarımfinala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    • 23 sentyabr, 2026
    • 09:41
    Avropa çempionatı: Azərbaycanın daha üç boksçusu yarımfinala vəsiqə qazanıb

    Azərbaycanın daha üç boksçusu Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən Avropa çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Sübhan Mamedov (50 kq) 1/4 finalda İştvan Szaka (Macarıstan) ilə döyüşüb.

    Dünya çempionu rəqibini 3:2 (28:29, 29:28, 29:28, 28:29, 29:28) hesabı ilə məğlub edib. O, bu gün yarımfinalda Samet Gümüşlə (Türkiyə) üz-üzə gələcək.

    Amin Məmmədzadə (55 kq) də uğurlu seriyanı davam etdirib. O, Billal Bennamadan (Fransa) güclü olub – 3:2 (28:29, 28:29, 30:27, 30:27, 29:28). Milli üzvü sabah yarımfinalda Vyaçeslav Roqozinlə (Rusiya) qarşılaşacaq.

    Məhəmməd Abdullayev (+90 kq) də rinqdən qalib ayrılıb. Dünya Kubokunun qalibi Omar Şihanı (Norveç) mübarizədən kənarlaşdırıb – 3:2 (28:29, 29:28, 30:27, 28:29, 29:28). Abdullayev bu gün yarımfinalda Damar Tomasla (İngiltərə) münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    Yarımfinala yüksələn 4 boksçu özləri üçün azı bürünc medalı təmin edib.

    Bu gün həmçinin Nəbi İsgəndərov (70 kq) yarımfinalda Con MakKonnelli (İrlandiya), Səidcəmşid Cəfərov (75 kq) 1/4 finalda Kevin Skottu (İsveç) sınağa çəkəcək.

    Qeyd edək ki, yarışa sentyabrın 25-də yekun vurulacaq.

    Sübhan Mamedov Məhəmməd Abdullayev Amin Məmmədzadə Boks üzrə Avropa çempionatı
    Чемпионат Европы: Еще три боксера Азербайджана вышли в полуфинал
    Three more Azerbaijani boxers reach European Championship semifinals

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