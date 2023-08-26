Чемпион мира: В каждый свой приезд в Баку я вижу красивый и развивающийся город

"В каждый свой приезд в Баку я вижу красивый и развивающийся город".

"В каждый свой приезд в Баку я вижу красивый и развивающийся город".

Как передает Report, об этом сказал венгерский спортсмен Иштван Пени, завоевавший золотую медаль в стрельбе из винтовки на дистанции 300 метров на проходящем в Баку чемпионате мира.

26-летний спортсмен рассказал о впечатлениях от столицы Азербайджана и Бакинского стрелкового центра: "Я впервые посетил Баку в 2015 году. Единственное, к чему невозможно привыкнуть, - к частым ветрам. Но это нормальное явление, ведь Баку – город ветров. Баку каждый раз меняется".

Венгерский спортсмен также отметил работу Федерации стрельбы Азербайджана: "Благодаря созданному стрелковому центру сделано многое для развития этого вида спорта. Организация подобных соревнований тому свидетельство".

После церемонии награждения спортсмен рассказал о впечатлениях от соревнования: "Стрельба из винтовки на дистанции 300 метров очень сложный вид. В нашем виде винтовка тяжелая, что создает определенные трудности. Я счастлив, что победил. На чемпионате в 2018 году я завоевал серебряную, а на прошлогоднем, который прошел в Египте – бронзовую медали. Наконец, в Баку я завоевал золотую медаль. Теперь в моей коллекции комплект медалей".

Венгерский стрелок рассказал, что сподвигло его выбрать данный вид спорта: "Я участвовал в стрельбе на дистанции 10, 25 и 50 метров. В целом, стрельба – моя жизнь. Держать в руках оружие, обращаться с ним, вдыхать запах пороха – все это для меня стимул и развлечение".

Отметим, что Иштван Пени стал чемпионом мира, набрав 587 очков.