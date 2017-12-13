Центр спортивных исследований наградил победителей года - ФОТО

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Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Центр спортивных исследований (ЦСИ) в рамках проекта "Победители года - 2017" провел церемонию награждения "9 и 13".

Как сообщает Report, на мероприятии на Бакинском олимпийском стадионе в общей сложности наградили 17 человек.

Мероприятие началось с демонстрации видеоролика, в котором до начала встречи в итальянской столице "Ромы" и "Карабаха" в исполнении оркестра звучит гимн Лиги чемпионов.

Номинации, представленные на мероприятии "Победители года - 2017":

Высшая номинация:

Тренер года – Гурбан Гурбанов

Победители по номинациям:

1. Спортивный деятель года – Таир Гезель, вице-президент "Карабаха"

2. Спортсмен года – Гаджи Алиев, трехкратный чемпион мира по вольной борьбе

3. Иностранный спортсмен года – Дино Ндлову, футболист "Карабаха"

4. Футболист года – Рашад Садыгов, капитан "Карабаха"

5. Команда года (футбол и пр.) "Карабах" и мужская сборная Азербайджана по шахматам

6. Главный тренер года (по другим видам) – Фархад Мамедов, главный тренер национальной сборной Азербайджана по дзюдо

7. Самые престижные соревнования года – IV Игры исламской солидарности "Баку-2017"

8. Журналист года – Эльнур Гамидов, сайт Komanda.az

Специальные награды:

1. Компания ALOFF и чай TESS – благодарность за поддержку мероприятия

2. Futbol+ 20 – Почетная грамота

3. 3-я часть – Спортивная передача года

4. Фирудин Салимов – активный фотограф года

5. Спортивное сооружение года – Бакинский олимпийский стадион

6. За тесное сотрудничество с медиа – Нурлан Ибрагимов, пресс-секретарь клуба "Карабах".