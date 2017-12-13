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    Центр спортивных исследований наградил победителей года - ФОТО

    На мероприятии на Бакинском олимпийском стадионе в общей сложности наградили 17 человек© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Центр спортивных исследований (ЦСИ) в рамках проекта "Победители года - 2017" провел церемонию награждения "9 и 13".

    Как сообщает Report, на мероприятии на Бакинском олимпийском стадионе в общей сложности наградили 17 человек.

    Мероприятие началось с демонстрации видеоролика, в котором до начала встречи в итальянской столице "Ромы" и "Карабаха" в исполнении оркестра звучит гимн Лиги чемпионов.

    Номинации, представленные на мероприятии "Победители года - 2017":

    Высшая номинация:

    Тренер года – Гурбан Гурбанов

    Победители по номинациям:

    1. Спортивный деятель года – Таир Гезель, вице-президент "Карабаха"

    2. Спортсмен года – Гаджи Алиев, трехкратный чемпион мира по вольной борьбе

    3. Иностранный спортсмен года – Дино Ндлову, футболист "Карабаха"

    4. Футболист года – Рашад Садыгов, капитан "Карабаха"

    5. Команда года (футбол и пр.) "Карабах" и мужская сборная Азербайджана по шахматам

    6. Главный тренер года (по другим видам) – Фархад Мамедов, главный тренер национальной сборной Азербайджана по дзюдо

    7. Самые престижные соревнования года – IV Игры исламской солидарности "Баку-2017"

    8. Журналист года – Эльнур Гамидов, сайт Komanda.az

    Специальные награды:

    1. Компания ALOFF и чай TESS – благодарность за поддержку мероприятия

    2. Futbol+ 20 – Почетная грамота

    3. 3-я часть – Спортивная передача года

    4. Фирудин Салимов – активный фотограф года

    5. Спортивное сооружение года – Бакинский олимпийский стадион

    6. За тесное сотрудничество с медиа – Нурлан Ибрагимов, пресс-секретарь клуба "Карабах".

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