Бывший чемпион Европы по боксу погиб в перестрелке в Германии

Бывший чемпион Европы по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категорию до 69,9 кг Бесар Нимани погиб в возрасте 38 лет в результате уличной перестрелки в Германии.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Der Spiegel.
Нимани был убит в центре Билефельда после посещения парикмахерской.
Боксер скончался на месте от полученных ранений.
Полиция проводит расследование.
Нимани на профессиональном ринге дебютировал в 2011 году, становился обладателем титула чемпиона Европы по версии IBF и интерконтинентального пояса IBF, а в 2019 году завершил карьеру.
В 2013 году Нимани уже становился жертвой нападения вооруженных грабителей, но остался в живых.