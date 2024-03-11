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Бывший чемпион Европы по боксу погиб в перестрелке в Германии

Бывший чемпион Европы по боксу погиб в перестрелке в Германии Бывший чемпион Европы по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категорию до 69,9 кг Бесар Нимани погиб в возрасте 38 лет в результате уличной перестрелки в Германии.
Индивидуальные
11 марта 2024 г. 16:00
Бывший чемпион Европы по боксу погиб в перестрелке в Германии

Бывший чемпион Европы по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категорию до 69,9 кг Бесар Нимани погиб в возрасте 38 лет в результате уличной перестрелки в Германии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Der Spiegel.

Нимани был убит в центре Билефельда после посещения парикмахерской.

Боксер скончался на месте от полученных ранений.

Полиция проводит расследование.

Нимани на профессиональном ринге дебютировал в 2011 году, становился обладателем титула чемпиона Европы по версии IBF и интерконтинентального пояса IBF, а в 2019 году завершил карьеру.

В 2013 году Нимани уже становился жертвой нападения вооруженных грабителей, но остался в живых.

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Версия на азербайджанском языке Boks üzrə Avropa çempionu güllələnərək öldürülüb

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