Боксеры Флойд Мэйуэзер и Мэнни Пакьяо проведут бой века

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Американский боксер Флойд Мэйуэзер и филиппинец Мэнни Пакьяо проведут титульный бой. 12-раундовый поединок, который многие эксперты называют "боем века", пройдет в Лас-Вегасе (США, штат Невада) на арене отеля MGM Grand, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Этот поединок называется самым долгожданным в истории бокса.

На кону будут три титула чемпиона мира в весовой категории до 66,68 кг - по версиям Всемирной боксерской ассоциации (ВБА) и Всемирного боксерского совета (ВБС), которыми владеет 38-летний Мэйуэзер, а также Всемирной боксерской организации (ВБО), принадлежащий 36-летнему Пакьяо.

Бой станет самым дорогостоящим в истории бокса и побьет сразу несколько рекордов. Главный из них - по гонорарам боксеров. Официально сумма заработка соперников не называется, известно лишь, что они получат гонорары в соотношении 60% на 40% в пользу Мэйуэзера. Но по данным североамериканских изданий, за поединок американец заработает от $150 до $180 млн, а филиппинец - от $100 млн до $120.

Ожидается, что бой побьет также рекорды по продаже прав на просмотр и охвату телеаудитории среди боксерских поединков.