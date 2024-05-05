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Победительница "Бакинского марафона - 2024": Я была нацелена на победу

Победительница "Бакинского марафона - 2024": Я была нацелена на победу Я была нацелена на победу и мне удалось прийти к финишу первой.
Индивидуальные
5 мая 2024 г. 17:58
Победительница Бакинского марафона - 2024: Я была нацелена на победу

Я была нацелена на победу и мне удалось прийти к финишу первой.

Как передает Report, об этом заявила представительница Украины Наталья Семенович, одержавшая победу в забеге среди женщин на в "Бакинском марафоне - 2024".

Она отметила, что была рада повторить успех прошлого года.

"Как и в прошлом году, я поставила перед собой цель выиграть забег. В предыдущем марафоне я хотела установить личный рекорд. Но сегодня я просто думала о победе и мне удалось это сделать. Ветер нам мешал, но я преодолела это", - добавила Н.Семенович.

Отметим, что в соревнованиях среди мужчин первым к финишу пришел представитель Турции Ахмет Алканоглу, затем финишировал украинец Богдан Семенович, первую тройку лидеров замкнул Исмаил Ссеньянге из Уганды.

В забеге женщин победительницей, как и в прошлом году, стала украинка Наталья Симонович, Анна Юсупова из Азербайджана стала второй, Нелли Гаитова из Казахстана — третьей.

"Бакинский марафон – 2024", проводимый уже в седьмой раз, был организован по инициативе Фонда Гейдара Алиева. В соревновании приняли участие более 18 тыс. человек.

Забег прошел под девизом "Победи ветер". Помимо граждан Азербайджана, среди участников есть также иностранцы, в том числе проживающие и работающие в нашей стране. Это граждане Германии, Китая, Франции, Грузии, Индии, Ирака, Ирана, Италии, Канады, Казахстана, Пакистана, России, Сирии, Турции, Украины и других государств.

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Версия на азербайджанском языке "Bakı marafonu 2023"ün qalibi: Hər şey mənim üçün asan oldu

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