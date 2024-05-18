Трехкратная чемпионка мира: Намерена и дальше достойно представлять Азербайджан

Азербайджанская параатлетка Ламия Велиева, завоевавшая в третий раз титул чемпиона мира, заявила, что и далее намерена достойно представлять Родину на международных турнирах.

Азербайджанская параатлетка Ламия Велиева, завоевавшая в третий раз титул чемпиона мира, заявила, что и далее намерена достойно представлять Родину на международных турнирах.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета, об этом Велиева сказала комментируя свою победу в японском городе Кобе.

22-летняя спортсменка отметила, что очень гордится своим результатом: "Сегодня я в третий раз стала чемпионкой мира. Очень горжусь своим результатом. Впереди меня ждет еще один финал, где предстоит пробежать дистанцию в 400 метров. Я готовлюсь к нему и достойно представлю свою Родину".

Отметим, что Ламия Велиева сегодня заняла первое место на чемпионате мира в Кобе (Япония). Велиева пробежала дистанцию в 100 м за 11,94 секунды в категории Т13. Продемонстрировав лучший результат среди соперников, представительница Азербайджана в третий раз завоевала титул чемпиона мира.