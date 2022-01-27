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Боец ММА найден мертвым в своей квартире

Боец ММА найден мертвым в своей квартире Французского бойца смешанного стиля (MMA) Пьера Люде нашли мертвым в квартире Марселя.
Индивидуальные
27 января 2022 г. 06:27
Боец ММА найден мертвым в своей квартире

Французского бойца смешанного стиля (MMA) Пьера Люде нашли мертвым в квартире Марселя.

Как передает Report со ссылкой на L’Ardennais, по предварительным данным полиции, спортсмен покончил жизнь самоубийством.

22-летний Люде не только был бойцом, но и служил в особом отряде правоохранительных органов. Он дебютировал на профессиональном уровне в спорте в 2017 году. До этого момента, атлет выступил на двух любительских поединках, где одержал победы.

Карьера Люде содержит шесть выигрышей и одно поражение. В марте 2019 года спортсмен участвовал в матче M-1 Challenge 101, где проиграл Ассу Алмабаеву из Казахстана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFransalı MMA döyüşçüsü intihar edib

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