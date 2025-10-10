Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Индивидуальные
    • 10 октября, 2025
    • 17:46
    Юный спортсмен Билалхабаши Назаров вошел в историю азербайджанского бокса.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Азербайджана, 18-летний член сборной добился этого, завоевав золото на чемпионате Европы U-19 в Остраве (Чехия).

    Он стал первым азербайджанским боксером, дважды удостоившимся титула чемпиона Европы среди юношей. Год назад в Порече (Хорватия) Назаров получил титул сильнейшего на континенте. Воспитанник Астаринской школы бокса завоевал обе золотые медали под руководством главного тренера сборной Эльбруса Рзаева.

    Чемпионат Европы в Чехии стал знаменательным также для азербайджанских боксерш. Впервые в истории страны команда Азербайджана завоевала медаль, причем сразу две. В составе сборной под руководством главного тренера Илькина Агаева спортсмена Банучичек Насирли (48 кг) завоевала серебро, а Илькана Ахмедова (+80 кг) - бронзу.

    Сборная Азербайджана, впервые за 16 лет, завоевала 5 медалей на чемпионате Европы U-19.

    Отметим, что другие медали в копилку азербайджанской сборной внесли Зидан Гумбатов (55 кг) и Субхан Бабаев (60 кг), заняв 3-е место.

    Bilalhəbaşi Nəzərov Azərbaycanın boks tarixinə düşüb
    Bilalhabashi Nazarov makes history in Azerbaijani boxing

