    Bilalhəbaşi Nəzərov Azərbaycanın boks tarixinə düşüb

    Fərdi
    • 10 oktyabr, 2025
    • 16:15
    Bilalhəbaşi Nəzərov Azərbaycanın boks tarixinə düşüb

    Bilalhəbaşi Nəzərov Azərbaycanın boks tarixinə düşüb.

    "Report" Azərbaycan Boks Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, millinin 18 yaşlı üzvü bu uğura Çexiyanın Ostrava şəhərində keçirilən U-19 Avropa çempionatında imza atıb.

    O, gənclər arasında 2 dəfə Avropa çempionu titulunu qazanan ilk Azərbaycan boksçusu olub. Bir il öncə Xorvatiyanın Poreç şəhərində qitənin ən güclüsü adına yiyələn Nəzərov Ostravada da rəqib tanımayaraq, ardıcıl ikinci dəfə fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Astara boks məktəbinin yetirməsi hər iki qızıl medalı millinin baş məşqçisi Elbrus Rzayevin rəhbərliyi altında əldə edib.

    Çexiyadakı Avropa çempionatı qız boksçularımız üçün də əlamətdar olub. Ölkə tarixində ilk dəfə komandamız medal, özü də ikisini birdən qazanıb. İlkin Ağayevin baş məşqçisi olduğu millidə Banuçiçək Nəsirli (48 kq) gümüş, İlkanə Əhmədova (+80 kq) bürünc mükafata yiyələnib.

    U-19-ların Avropa çempionatında Azərbaycan millisi 5 medal qazanmaqla 16 illik tilsimi də qırıb. Bu, 13 qitə birinciliyindən sonra reallaşıb.

    Qeyd edək ki, yığmamızın digər medallarını Zidan Hümbətov (55 kq) və Sübhan Babayev (60 kq) qazanıblar. Onlar Avropa çempionatında 3-cü yeri tutublar.

    boks Bilalhəbaşi Nəzərov Azərbaycan Boks Federasiyası U-19 Avropa çempionatı

