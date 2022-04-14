Белорусский специалист будет готовить азербайджанских шахматистов

Федерация шахмат Азербайджана для повышения уровня подготовки юношеской, молодежной и женской сборной команд приняла решение о привлечении на тренировочные сборы белорусского шахматиста, международного мастера, тренера Михаила Шерешевского.

Федерация шахмат Азербайджана для повышения уровня подготовки юношеской, молодежной и женской сборной команд приняла решение о привлечении на тренировочные сборы белорусского шахматиста, международного мастера, тренера Михаила Шерешевского.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, находящийся в настоящее время в Баку М.Шерешевский некоторое время будет заниматься подготовкой молодых шахматистов, в том числе женской сборной Азербайджана.

Подготовка будет проходить по спецпрограмме, соответствующей индивидуальному развитию шахматистов.