​Азербайджанская борчиха завоевала лицензию на олимпиаду

Азербайджанская борчиха Мария Стадник завоевала лицензию на Летние олимпийские игры 2020 года в Токио.

Как сообщает Report, 31-летняя спортсменка вышла в полуфинал чемпионата мира в столице Казахстана Нур-Султане.

Обыграв в 1/4 финала россиянку Екатерину Полещук, Мария Стадник обеспечила себе место в шестерке и выполнила лицензионную норму.

Отметим, что за свою карьеру Мария Стадник четырежды завоевывала право на участие в олимпиаде. На Пекинской олимпиаде 2008 года она завоевала бронзовую, на Лондонской олимпиаде 2012 года и Рио-2016 - серебряные медали.

Она также является чемпионкой мира, семикратной чемпионкой чемпионата Европы и двукратным золотым призером европейских игр.