    Азербайджанский стрелок завоевала серебро на III Играх СНГ

    04 октября, 2025
    16:10
    Азербайджанский стрелок завоевала серебро на III Играх СНГ

    Азербайджанский стрелок Ханна Алиева завоевала серебряную медаль на III Играх СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report, спортсменка заняла второе место в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м.

    Россиянка Дарья Исакова завоевала золото, казахстанка Валерия Попелова - бронзу.

    Azərbaycanlı güllə atıcısı III MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb
    Azerbaijani shooter wins silver at 3rd CIS Games

    Лента новостей