Azərbaycanlı güllə atıcısı III MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb
Fərdi
- 04 oktyabr, 2025
- 16:01
Azərbaycanlı güllə atıcısı Xanna Əliyeva III MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, idmançı 10 metr məsafəyə pnevmatik tapançadan atəşaçmada ikinci yeri tutub.
Rusiyalı Daria İsakova qızıl, qazaxıstanlı Valeriya Popelova bürünc mükafata sahib çıxıb.
