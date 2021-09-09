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Азербайджанский спортсмен возвращается с I Игр стран СНГ с двумя медалями

Азербайджанский спортсмен возвращается с I Игр стран СНГ с двумя медалями Азербайджанский спортсмен Джамал Фейзиев завоевал медали в двух видах спорта на I Играх стран СНГ в Казани.
Индивидуальные
9 сентября 2021 г. 17:49
Азербайджанский спортсмен возвращается с I Игр стран СНГ с двумя медалями
Джамал Фейзиев

Азербайджанский спортсмен Джамал Фейзиев завоевал медали в двух видах спорта на I Играх стран СНГ в Казани.

По словам командированного в столицу Татарстана сотрудника Report, 21-летний спортсмен вначале выступил на соревнованиях по корэш. Он завоевал золотую медаль в абсолютной весовой категории.

Сегодня же Фейзиев принял участие в соревнованиях дзюдоистов и завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 100 кг.

Отметим, что сегодня в весовой категории до 60 кг соперничают два дзюдоиста из Азербайджана - Ахмед Юсифов и Ровшан Алиев. Решающая встреча начнется в 18:00 по бакинскому времени.

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Версия на английском языке Azerbaijani athlete returns from CIS Games with two medals
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan idmançısı MDB Oyunlarından iki medalla qayıdır

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