Азербайджанский спортсмен возвращается с I Игр стран СНГ с двумя медалями

Азербайджанский спортсмен Джамал Фейзиев завоевал медали в двух видах спорта на I Играх стран СНГ в Казани.

Азербайджанский спортсмен Джамал Фейзиев завоевал медали в двух видах спорта на I Играх стран СНГ в Казани.

По словам командированного в столицу Татарстана сотрудника Report, 21-летний спортсмен вначале выступил на соревнованиях по корэш. Он завоевал золотую медаль в абсолютной весовой категории.

Сегодня же Фейзиев принял участие в соревнованиях дзюдоистов и завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 100 кг.

Отметим, что сегодня в весовой категории до 60 кг соперничают два дзюдоиста из Азербайджана - Ахмед Юсифов и Ровшан Алиев. Решающая встреча начнется в 18:00 по бакинскому времени.