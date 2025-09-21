Азербайджанский парапловец стал чемпионом мира в Сингапуре

Трехкратный паралимпийский чемпион Азербайджана Раман Салей (категория S12) стал победителем чемпионата мира по параплаванию, проходящего в одноименной столице Сингапура.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Национального паралимпийского комитета.

В первый день соревнований спортсмен завоевал золотую медаль в плавании на спине на дистанции 100 метров с результатом 1:01.58.

Отметим, что Р.Салей, ставший чемпионом мира в четвертый раз, также испытает свои силы в плавании вольным стилем на дистанциях 100 м и 50 м, а также "баттерфляй" (бабочка).

Соревнования в Сингапуре продлятся до 27 сентября.