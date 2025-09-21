Азербайджанский парапловец стал чемпионом мира в Сингапуре
Индивидуальные
- 21 сентября, 2025
- 17:15
Трехкратный паралимпийский чемпион Азербайджана Раман Салей (категория S12) стал победителем чемпионата мира по параплаванию, проходящего в одноименной столице Сингапура.
Об этом сообщили Report в пресс-службе Национального паралимпийского комитета.
В первый день соревнований спортсмен завоевал золотую медаль в плавании на спине на дистанции 100 метров с результатом 1:01.58.
Отметим, что Р.Салей, ставший чемпионом мира в четвертый раз, также испытает свои силы в плавании вольным стилем на дистанциях 100 м и 50 м, а также "баттерфляй" (бабочка).
Соревнования в Сингапуре продлятся до 27 сентября.
Последние новости
18:30
Видео
СМИ: На базе Баграм в Афганистане произошел взрывДругие страны
18:30
СМИ: Парламентские выборы в Сирии перенесли на 5 октябряДругие страны
18:22
Турецкий ученый: Запуск Зангезурского коридора придаст большой стимул развитию НахчыванаВнутренняя политика
18:05
Аэропорты Лондона, Берлина, Брюсселя отменяют рейсы из-за возможной кибератакиДругие страны
17:59
Ферстаппен поделился впечатлениями после победы на Гран-при Азербайджана в БакуФормула 1
17:47
В большинстве регионов Азербайджана наблюдаются ливни с грозамиЭкология
17:41
"Формула 1": Mercedes по итогам Гран-при Азербайджана поднялся на 2-е место в Кубке конструкторовФормула 1
17:37
Совбез ООН 22 сентября проведет заседание по запросу ЭстонииДругие страны
17:34