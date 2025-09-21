İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Azərbaycan paraüzgüçüsü Sinqapurda dünya çempionu olub

    Fərdi
    • 21 sentyabr, 2025
    • 16:57
    Azərbaycan paraüzgüçüsü Sinqapurda dünya çempionu olub

    Azərbaycanın üç qat paralimpiya çempionu Raman Salei (S12 kateqoriyası) Sinqapurun eyniadlı paytaxtında keçirilən paraüzgüçülük üzrə dünya çempionatının qalibi olub.

    Bu barədə "Report"a Milli Paralimpiya Komitəsinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    İdmançı yarışın ilk günündə 100 metr məsafəyə arxası üstə üzmə üsulunda 1:01.58 nəticə ilə qızıl medal qazanıb.

    Qeyd edək ki, dördüncü dəfə dünya çempionu olan R.Salei sentyabrın 27-nə qədər davam edəcək yarışda 100 metr məsafəyə sərbəst, "butterfly" (kəpənək) və 50 metr məsafəyə sərbəst üzmə üsullarında da mübarizə aparacaq.

    Азербайджанский парапловец стал чемпионом мира в Сингапуре
    Azerbaijani Paralympic swimmer crowned world champion in Singapore

