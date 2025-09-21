Azərbaycan paraüzgüçüsü Sinqapurda dünya çempionu olub
Fərdi
- 21 sentyabr, 2025
- 16:57
Azərbaycanın üç qat paralimpiya çempionu Raman Salei (S12 kateqoriyası) Sinqapurun eyniadlı paytaxtında keçirilən paraüzgüçülük üzrə dünya çempionatının qalibi olub.
Bu barədə "Report"a Milli Paralimpiya Komitəsinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
İdmançı yarışın ilk günündə 100 metr məsafəyə arxası üstə üzmə üsulunda 1:01.58 nəticə ilə qızıl medal qazanıb.
Qeyd edək ki, dördüncü dəfə dünya çempionu olan R.Salei sentyabrın 27-nə qədər davam edəcək yarışda 100 metr məsafəyə sərbəst, "butterfly" (kəpənək) və 50 metr məsafəyə sərbəst üzmə üsullarında da mübarizə aparacaq.
Son xəbərlər
18:13
London, Berlin, Brüssel hava limanları kiberhücum səbəbindən reysləri ləğv edirDigər ölkələr
18:00
Estoniyanın tələbi ilə sentyabrın 22-də BMT TŞ-nin fövqəladə iclası keçiriləcəkDigər ölkələr
17:52
Qəzzada həlak olanların sayı 65 min 283-ə çatıbDigər ölkələr
17:44
Türkiyənin tanınmış alimi: Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətə keçməsi Naxçıvanın inkişafına böyük təkan verəcəkDaxili siyasət
17:41
Prezident: Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülhün təmin edilməsi üçün konstruktiv addımlar atırXarici siyasət
17:31
Prezident İlham Əliyev beynəlxalq konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıbXarici siyasət
17:27
Ruanda Prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatıbXarici siyasət
17:24
Konstruktorlar Kuboku: "Mercedes" Bakıdakı yarışdan sonra ikinci pilləyə yüksəlibFormula 1
17:14