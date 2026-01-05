"Neftçi"nin yarımmüdafiəçisi Afrika Millətlər Kubokunda zədələnib
Futbol
- 05 yanvar, 2026
- 09:30
"Neftçi"nin beninli yarımmüdafiəçisi Sessi Dalmeyda Afrika Millətlər Kubokunda zədələnib.
"Report" Afrika mətbuatına istinadən xəbər verir ki, futbolçu D qrupunda keçirilən Botsvana ilə matçda zədə alıb.
O, zədə səbəbindən bu gün 1/8 finalda Misirə qarşı keçirəcəkləri matçı buraxmalı olacaq. Dalmeydanın ən azı 1 ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, Benin - Botsvana matçı birincilərin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
