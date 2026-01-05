"Neftçi"nin yarımmüdafiəçisi Afrika Millətlər Kubokunda zədələnib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Neftçinin yarımmüdafiəçisi Afrika Millətlər Kubokunda zədələnib

    "Neftçi"nin beninli yarımmüdafiəçisi Sessi Dalmeyda Afrika Millətlər Kubokunda zədələnib.

    "Report" Afrika mətbuatına istinadən xəbər verir ki, futbolçu D qrupunda keçirilən Botsvana ilə matçda zədə alıb.

    O, zədə səbəbindən bu gün 1/8 finalda Misirə qarşı keçirəcəkləri matçı buraxmalı olacaq. Dalmeydanın ən azı 1 ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacağı gözlənilir.

    Qeyd edək ki, Benin - Botsvana matçı birincilərin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

