Азербайджанский гимнаст Тофиг Алиев стал серебряным призером ЧМ в Нанкине

Член сборной Азербайджана Тофиг Алиев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по батутной гимнастике и тамблингу в китайском Нанкине.

Как передает Report, спортсмен, выступавший в индивидуальной программе по тамблингу, набрал 29,700 балла в финальном этапе и занял второе место.

Это первая в карьере Тофига Алиева серебряная медаль чемпионата мира в индивидуальной программе.

В финале золото завоевал представитель Португалии Васко Песо, бронзу - американский гимнаст Кейден Браун.

Отметим, что выступления азербайджанских спортсменов на чемпионате мира по тамблингу завершились.