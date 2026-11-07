Азербайджанский гимнаст Тофиг Алиев стал серебряным призером ЧМ в Нанкине
Индивидуальные
- 07 ноября, 2026
- 13:28
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Член сборной Азербайджана Тофиг Алиев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по батутной гимнастике и тамблингу в китайском Нанкине.
Как передает Report, спортсмен, выступавший в индивидуальной программе по тамблингу, набрал 29,700 балла в финальном этапе и занял второе место.
Это первая в карьере Тофига Алиева серебряная медаль чемпионата мира в индивидуальной программе.
В финале золото завоевал представитель Португалии Васко Песо, бронзу - американский гимнаст Кейден Браун.
Отметим, что выступления азербайджанских спортсменов на чемпионате мира по тамблингу завершились.
Azərbaycan gimnastı Tofiq Əliyev dünya çempionatının gümüş mükafatçısı olub
Azerbaijani gymnast Tofig Aliyev wins silver at World Championships in Nanjing
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