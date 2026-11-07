Azərbaycan gimnastı Tofiq Əliyev dünya çempionatının gümüş mükafatçısı olub
Fərdi
- 07 noyabr, 2026
- 13:06
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Azərbaycan millisinin üzvü Tofiq Əliyev Çinin Nankin şəhərində keçirilən batut gimnastikası və tamblinq üzrə dünya çempionatında gümüş medal qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, tamblinq üzrə fərdi proqramda mübarizə aparan idmançı final mərhələsində 29.700 xal toplayaraq ikinci yeri tutub.
Bu, Tofiq Əliyevin karyerasında fərdi proqram üzrə dünya çempionatında qazandığı ilk gümüş medaldır.
Finalda Portuqaliya təmsilçisi Vasko Peso qızıl, ABŞ gimnastı Kaden Braun isə bürünc medala sahib olub.
Qeyd edək ki, bu nəticə ilə Azərbaycan təmsilçilərinin tamblinq üzrə dünya çempionatında çıxışları başa çatıb.
Азербайджанский гимнаст Тофиг Алиев стал серебряным призером ЧМ в Нанкине
Azerbaijani gymnast Tofig Aliyev wins silver at World Championships in Nanjing
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