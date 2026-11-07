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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycan gimnastı Tofiq Əliyev dünya çempionatının gümüş mükafatçısı olub

    Fərdi
    • 07 noyabr, 2026
    • 13:06
    Azərbaycan gimnastı Tofiq Əliyev dünya çempionatının gümüş mükafatçısı olub

    Azərbaycan millisinin üzvü Tofiq Əliyev Çinin Nankin şəhərində keçirilən batut gimnastikası və tamblinq üzrə dünya çempionatında gümüş medal qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, tamblinq üzrə fərdi proqramda mübarizə aparan idmançı final mərhələsində 29.700 xal toplayaraq ikinci yeri tutub.

    Bu, Tofiq Əliyevin karyerasında fərdi proqram üzrə dünya çempionatında qazandığı ilk gümüş medaldır.

    Finalda Portuqaliya təmsilçisi Vasko Peso qızıl, ABŞ gimnastı Kaden Braun isə bürünc medala sahib olub.

    Qeyd edək ki, bu nəticə ilə Azərbaycan təmsilçilərinin tamblinq üzrə dünya çempionatında çıxışları başa çatıb.

    Tofiq Əliyev Tamblinq
    Азербайджанский гимнаст Тофиг Алиев стал серебряным призером ЧМ в Нанкине
    Azerbaijani gymnast Tofig Aliyev wins silver at World Championships in Nanjing
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